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أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في مركز التسوق بيريفان إلى 8 أشخاص

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أرمينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار في مركز التسوق بيريفان إلى 8 أشخاص
AP Vahram Baghdasaryan/Photolure via AP
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ارتفع عدد ضحايا الانفجار في مركز للتسوق بالعاصمة الأرمنية يريفان إلى 8 أشخاص.

وأكد المتحدث باسم وزارة الطوارئ الأرمنية على "فيسبوك" أن رجال الإغاثة انتشلوا جثة الضحية الثامنة من تحت الأنقاض مساء الاثنين.

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وأضاف المتحدث أن أعمال البحث والإغاثة لا تزال مستمرة.

وكانت وزارة الطوارئ قد أعلنت أن الانفجار في مركز للتسوق، والحريق الذي نشب بنتيجته، أسفر عن إصابة أكثر من 60 شخصا، لا يزال 12 منهم في المستشفيات.

ولا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 6 مواطنين إيرانيين.

المصدر: تاس

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