رئيس جنوب إفريقيا السابق يطالب بإلغاء قرار إعادته إلى السجن

طالب رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما إلغاء قرار إعادته خلف القضبان، وذلك بعد أن مُنح إفراجاً مشروطا في سبتمبر الماضي، بعد شهرين من دخوله إلى السجن.

وكان زوما (80 عاما) سُجن في يوليو 2021 لمدة 15 شهرا بتهمة ازدراء العدالة. ورفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق بشأن الفساد المستشري في عهده (2009-2018). وكانت اللجنة المخصّصة قدّمت تقريرا دامغا على ذلك.

وفي ديسمبر الماضي ألغى القضاء إطلاق السراح المشروط الذي مُنح لزوما، معتبراً أنّ رئيس مصلحة السجون الذي حكم في هذا الاتجاه لم يكن يملك الصلاحيات للقيام بذلك، بينما ادعى محامون يمثلون مصلحة السجون أنّهم اتّبعوا النصائح الطبية.

إقرأ المزيد

وأكد ماريبولا مفاهليلي أنّ جاكوب زوما يعاني من "مرض عضال أو حالة مزمنة ومتقدمة" وقد أوصى طبيب بإطلاق سراحه المشروط بسبب "عجزه"، مشيراً إلى الحالة الصحية التي "تدهورت تدريجياً من العام 2018".

وخضع زوما أثناء إقامته في السجن لتدخّل جراحي لم يتم الكشف عن أيّ تفاصيل بشأنه.

يذكر أن البلاد شهدت احتجاجات عنيفة وعمليات نهب أعقبت اعتقال زوما في يوليو 2021، أسفرت عن مقتل أكثر من 350 شخصا وتوجيه ضربة لاقتصاد البلاد.

المصدر: "أ ف ب"