أفغانستان.. "جبهة المقاومة" تعلن مقتل 58 عنصر من طالبان وأسر العشرات (صور + فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية يوم الاثنين، بأن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود بدأت هجوما على مواقع حركة طالبان في ولاية بنجشير شمال البلاد.

وقالت "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" إنها قتلت واعتقلت العشرات من قوات طالبان.

وتزامن الهجوم مع احتفال الحركة بالذكرى السنوية الأولى لوصولها إلى العاصمة كابل وسيطرتها على البلاد.

وأعلنت الجبهة في بيان لها نشرته عبر قناتها في تطبيق "تليغرام"، أن "قواتها تمكنت من أسر 40 عنصرا من قوات حركة طالبان في وادي أرزو بفي ولاية بنجشير بعد معارك".

كما قالت إنه ونتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها جبهة المقاومة في معسكرات تلخا ومنجهور وعبد الله خيل والشعبة وبيشغور وخسور باريان ومناطق متفرقة بولاية بنجشير، قتل 58 عنصرا من طالبان، وأصيب 12 آخرين بجروح خطيرة.

نتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها بها القوات الباسلة لجبهة المقاومة قي معسكرات تلخا ومنجهور وعبدالله خيل والشعبة وبيشغور وخسور باريان و مناطق متفرقة بولاية بنجشير ، قتل ٥٨ عنصرا من إرهابيي طالبان، وأصيب ١٢ آخرين بجروح خطيرة — جبهه‌ مقاومت ملی افغانستان (@NR_Front) August 15, 2022

وعرض المتحدث باسم الجبهة صبغة الله أحمدي صورا للأسرى.

Today, in a victorious operation by the valiant forces of @NR_Front, five of the Taliban occupiers were killed and 40 of them were captured in the Arezoo valley of Anaaba district of Panjshir province. We treated three of enemy’s wounded captive. pic.twitter.com/QIr7Ly24PM — Sibghatullah Ahmadi (@Sibghat_Ah) August 15, 2022

به خانه خانه رستمی - به خانه خانه آرشی

برای روز امتحان - دلاوری کمانکشی

امروز نیروهای دلیر و قهرمان کماندویی و قرارگاه های ما در سراسر پنجشیر عملیات های پر دست آورد داشتند. جزئیات را بعداً شریک خواهیم کرد.

ویدیو از اسیران گروه طالبان در دره‌ی آرزو‌ است. pic.twitter.com/I48gIsDRwN — Sibghatullah Ahmadi (@Sibghat_Ah) August 15, 2022

ولم تعقب وزارة دفاع طالبان على ذلك حتى الآن، لكن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد أعلن اليوم الاثنين أن قواته سوف تقمع الجماعات المتمردة تحت جميع الظروف.

وتقول الجبهة إنها تناضل من أجل إرساء القيم الديمقراطية مثل التمثيل السياسي المتساوي للجماعات العرقية وحماية حقوق المرأة والانتخابات النزيهة.

المصدر: وكالات