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أفغانستان.. "جبهة المقاومة" تعلن مقتل 58 عنصر من طالبان وأسر العشرات (صور + فيديو)

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أفغانستان..
"جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية"
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أفادت وسائل إعلام أفغانية يوم الاثنين، بأن قوات "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود بدأت هجوما على مواقع حركة طالبان في ولاية بنجشير شمال البلاد.

وقالت "جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية" إنها قتلت واعتقلت العشرات من قوات طالبان.

وتزامن الهجوم مع احتفال الحركة بالذكرى السنوية الأولى لوصولها إلى العاصمة كابل وسيطرتها على البلاد.

وأعلنت الجبهة في بيان لها نشرته عبر قناتها في تطبيق "تليغرام"، أن "قواتها تمكنت من أسر 40 عنصرا من قوات حركة طالبان في وادي أرزو بفي ولاية بنجشير بعد معارك".

كما قالت إنه ونتيجة للعمليات العسكرية التي نفذتها جبهة المقاومة في معسكرات تلخا ومنجهور وعبد الله خيل والشعبة وبيشغور وخسور باريان ومناطق متفرقة بولاية بنجشير، قتل 58 عنصرا من طالبان، وأصيب 12 آخرين بجروح خطيرة.

وعرض المتحدث باسم الجبهة صبغة الله أحمدي صورا للأسرى.

ولم تعقب وزارة دفاع طالبان على ذلك حتى الآن، لكن وزير الدفاع الملا يعقوب مجاهد أعلن اليوم الاثنين أن قواته سوف تقمع الجماعات المتمردة تحت جميع الظروف.

وتقول الجبهة إنها تناضل من أجل إرساء القيم الديمقراطية مثل التمثيل السياسي المتساوي للجماعات العرقية وحماية حقوق المرأة والانتخابات النزيهة.

المصدر: وكالات

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