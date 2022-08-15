زوار أسانج في سفارة الإكوادور بلندن يرفعون دعوى قضائية ضد المخابرات الأمريكية

رفع زوار مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج في السفارة الإكوادورية بلندن دعوى قضائية في الولايات المتحدة، ضد وكالة المخابرات المركزية ومديرها السابق مايك بومبيو.

ورفع هؤلاء الدعوى وأصروا على أنهم خضعوا لعمليات تفتيش غير قانونية.

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وتقول الدعوى المرفوعة في محكمة المقاطعة الجنوبية بنيويورك: "بينما بدأ المدعون بالإجراءات، اشتكى أكثر من 100 مواطن أمريكي زاروا أسانج في السفارة الإكوادورية من ممارسة انتهاك الحقوق هذه".

المصدر: "نوفوستي"