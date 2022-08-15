إيطاليا تسجل زيادة كبيرة في جرائم قتل النساء خلال العام الماضي

أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإيطالية ارتفاعا بعدد حالات قتل الإناث في البلاد بنسبة 16% تقريبا خلال العام الماضي، مع وقوع الغالبية العظمى من جرائم القتل في سياق عائلي.

وكشفت البيانات وقوع 125 حالة قتل للإناث بين 1 أغسطس 2021 و31 يوليو 2022، مقارنة بـ108 خلال نفس الفترة من العام السابق، مشيرة إلى مقتل امرأة ​​كل ثلاثة أيام في إيطاليا.

ومن هذا الرقم، تم ارتكاب 108 جرائم قتل في إطار "عاطفي عائلي"، حيث قتلت 68 امرأة إما على يد شريكها أو شريكها السابق.

واستنادا إلى بيانات عام 2018، وضع تقرير نشره المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين في نوفمبر الماضي، إيطاليا في المرتبة التاسعة من بين 15 دولة في الاتحاد الأوروبي من حيث عدد جرائم قتل النساء على يد شركاء أو شركاء سابقين والعاشر في جرائم قتل النساء التي ارتكبها الأقارب.

المصدر: "الغارديان"