المرتزقة الأجانب الخمسة الذين يحاكمون في دونيتسك ينكرون التهم الموجهة إليهم

أفادت مصادر قضائية في جمهورية دونيتسك الشعبية لوكالة "إنترفاكس" بأن الأسرى الأجانب الخمسة الذين يحاكمون في دونيتسك بتهمة "الارتزاق" أنكروا التهم الموجهة إليهم.

ووجهت محكمة جمهورية دونيتسك تهم "المشاركة في العمليات القتالية بصفة مرتزق" و"الخضوع للتدريب على الاستيلاء على السلطة" إلى 5 أشخاص، هم السويدي ماتياس غوستافسون، والكرواتي فيكوسلاف بريبيغ، والبريطانيون أندرو هيل وديلان هيل وجون هاردينغ.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة التالية في قضيتهم في أكتوبر المقبل، حسبما أكدت المصادر لـ"إنترفاكس".

وقد يواجه المتهمون عقوبة الإعدام حسب قوانين جمهورية دونيتسك الشعبية، في حال إثبات ذنبهم أمام المحكمة.

وكانت المحكمة العليا في جمهورية دونيتسك الشعبية قد أصدرت في يونيو الماضي أول أحكام الإعدام بحق مواطنين أجانب، هم بريطانيان اثنان ومغربي. وقدم المحامون طعنا في الحكم.

المصدر: إنترفاكس