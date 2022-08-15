دراسة: الحرب النووية بين موسكو وواشنطن ستقضي على 5 مليارات شخص يمثلون 75% من سكان الأرض

حذرت دراسة أجرتها جامعة "روتجرز" الأمريكية، من أن أكثر من خمسة مليارات شخص سيموتون جوعا إن اندلعت حرب نووية واسعة النطاق بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال البروفيسور آلان روبوك، أحد المشاركين في هذه الدراسة إن "نتائج مثل هذه المواجهة ستكون كارثية على إنتاج الغذاء"، مشيرا إلى أن "البيانات تقول لنا شيئا واحدا، وهو أنه علينا منع حدوث حرب نووية على الإطلاق".

وحسبت الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Food، فإن الغبار الذري سيحجب أشعة الشمس وستعقب ذلك عواصف نارية ناتجة عن تفجير الأسلحة النووية.

وتم النظر في ستة سيناريوهات تتعلق بترسانات نووية مختلفة الأحجام، خمس منها على أساس صراعات أصغر بين الهند وباكستان، وواحد على أساس حرب بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأفادت الدراسة بأنه حتى أصغر سيناريو سيتسبب في حدوث المجاعة، حيث انخفض متوسط ​​إنتاج الغذاء العالمي بنسبة 7% في غضون خمس سنوات من الصراع.

أما في حال اندلاع صراع نووي واسع النطاق، سينخفض متوسط إنتاج الغذاء العالمي بنحو 90% بين ثلاث إلى أربع سنوات بعد القتال.

وسيؤدي الانخفاض الهائل في المحاصيل إلى موت مليارات البشر جوعا، أي 75% من سكان العالم في غضون عامين.

المصدر: skynews