انحسار تفشي جدري القردة في بريطانيا

أعلنت هيئة السلامة الصحية في بريطانيا أن سير تفشي جدري القردة في البلاد "يظهر مؤشرات على تباطؤه"، فيما من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان هذا التراجع سيستمر.

وقالت الهيئة في بيان إن السلطات تسجل نحو 29 إصابة جديدة بجدري القردة يوميا، مقارنة بنحو 52 حالة يوميا خلال الأسبوع الأخير في يونيو، مشيرة إلى أن أكثر من 27 ألف شخص تلقوا لقاح الجدري، وهو مرض على صلة بجدري القردة.

وتابعت الهيئة: "آلاف اللقاحات هذه التي قدمتها هيئة الصحة الوطنية للأكثر عرضة للإصابة يجب أن يكون لها أثر مهم على انتقال الفيروس"، لافتة إلى أن "الأغلبية العظمى من الحالات كانت بين رجال مثليين أو مزدوجي الميل الجنسي، كما أن أولوية اللقاحات كانت لهذه الفئة ولأقرب مخالطيهم وللعاملين بالصحة".

الشهر الماضي، خفضت بريطانيا تقديرها لتفشي جدري القردة بعد عدم تسجيل مؤشرات لاستمرار انتقال عدوى المرض أبعد من الشبكات الجنسية لرجال مارسوا الجنس مع رجال، وكانت 99 بالمائة من الإصابات في المملكة المتحدة بين رجال.

أوضحت السلطات البريطانية أنها اشترت 150 ألف جرعة لقاح صنعتها شركة بافاريان نورديك، وهي المورد الوحيد للقاح في العالم.

وطرحت بالفعل أول خمسين ألف جرعة من اللقاح أو سيتم طرحها قريبا في عيادات بأنحاء البلاد، ويتوقع أن تصل 100 ألف جرعة أخرى من اللقاح خلال سبتمبر.

المصدر: AP