سريلانكا تتسلم من الهند أولى طائراتها للاستطلاع البحري

تسلمت سريلانكا اليوم الاثنين من الهند أولى طائراتها للاستطلاع البحري، عشية وصول سفينة أبحاث صينية إلى جنوب البلاد، يثير تواجدها في المنطقة قلق واشنطن ونيودلهي.

وأعلنت الرئاسة السريلانكية، أن الطائرة البحرية الهندية "دورنيير 228"، وصلت إلى المطار الدولي الرئيسي قرب كولومبو حيث كان في استقبالها الرئيس رانيل ويكريميسينغه.

وقال المفوض السامي الهندي غوبال باغليه أن "أمن الهند وسريلانكا يتعزز بالتفاهم المتبادل والثقة المتبادلة والتعاون"، مضيفا: "هبة الطائرة دورنيير 228 هي مساهمة جديدة للهند في سبيل هذه القضية".

والطائرة مزودة تجهيزات تمكنها من مراقبة الإشارات الإلكترونية وتشويشها وتم تسليمها عشية رسو السفينة الصينية "يوان وانغ 5" في ميناء هامبانتوتا السريلانكي الذي تشغّله شركة صينية والواقع في جنوب الجزيرة.

وكان من المفترض أن تصل السفينة الصينية إلى سريلانكا الخميس الماضي، لكن كولومبو طلبت من الصين أن ترجئ الزيارة بعد اعتراض نيودلهي.

وتفيد تقارير إعلامية هندية بأن نيودلهي تتخوّف من إمكان استخدام الصين السفينة للتجسس على أنشطتها. وتشاطر واشنطن نيودلهي هذه الهواجس، وفق مصادر رسمية.

لكن كولومبو غيرت موقفها السبت وأعلنت أنها سمحت للسفينة بالرسو في ميناء هامبانتوتا الثلاثاء والبقاء فيه ستة أيام.

إلا أنه يتعيّن على السفينة عدم إطفاء نظام تحديد الهوية الآلي طوال فترة تواجدها في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، ولم يُسمح لها بإجراء بحوث علمية في المياه السريلانكية.

المصدر: "أ ف ب"