الأمن الفيدرالي الروسي يحبط عملا إرهابيا للاستخبارات الأوكرانية في مقاطعة فولغوغراد

أفاد مركز الاتصالات الاجتماعية لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي بإحباط هجوم إرهابي خططت له الاستخبارات الأوكرانية في منشأة نفطية في مقاطعة فولغوغراد الروسية.

وجاء في بيان صدر عن المركز، اليوم الاثنين: "تم إحباط محاولة من تخطيط الاستخبارات الأوكرانية لتنفيذ عمل تخريبي إرهابي في منشأة نفطية في مقاطعة فولغوغراد.

وخلال عملية الاحتجاز أثناء محاولة تفجير خط أنابيب النفط تم تحييد مواطنين روسيين اثنين كانا عضوين في جماعة "ريستروكت" المتطرفة التي أنشأها المدون النازي الجديد، ماكسيم مارتسينكيفيتش (بلقب "تيساك")".

وأضاف البيان أنه تمت في مكان الاحتجاز مصادرة عبوة ناسفة يدوية الصنع عالية القوة ومسدسين.

وتابع: "تم تحديد تنظيم العمل التخريبي الإرهابي تحت قيادة الاستخبارات الأوكرانية قام به العضوان في جماعة "ريستراكت"وهما المواطن الروسي، أندريه تشوينكوف، من مواليد عام 1986 والذي يشارك حاليا في الأعمال القتالية في أوكرانيا كجزء من كتيبة "أوراغان" الوطنية الأوكرانية، والمواطن الأوكراني، يوري إيونوف، من مواليد عام 1988 وهو عضو بكتيبة "آزوف" القومية".

وأشار إلى أن قوات الأمن الروسية نظمت فعاليات خاصة بهدف إحباط النشاط الإجرامي لتشوينكوف وإيونوف، مذكرا أن الأخير مرتبط بمؤسس كتيبة "آزوف"، أندريه بيليتسكي، وكذلك بهدف البحث عن مساعديهم العاملين في روسيا.

المصدر: نوفوستي