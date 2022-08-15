"سانا": القوات الأمريكية تسرق حمولة 100 صهريج من النفط السوري إلى شمال العراق

قالت وكالة "سانا" السورية إن القوات الأمريكية كثفت عمليات نهب وسرقة ثروات الشعب السوري ونقلها إلى قواعدها في الأراضي العراقية.

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وأضافت أن "كاميراتها رصدت عشرات من الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق وهي متجهة إلى معبر المحمودية غير الشرعي في طريقها إلى شمال العراق".

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف اليعربية أن "القوات الأمريكية أخرجت خلال الساعات الماضية على دفعات رتلا مؤلفا من 100 صهريج معبا بالنفط السوري من ريف الحسكة إلى الأرضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي".

ووفق معلوماتها "نقلت القوات الأمريكية أمس الأول رتلا مؤلفا من 89 صهريجا محملا بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي والمخصص لسرقة النفط من الحقول السورية.

المصدر: سانا