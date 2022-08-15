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بلغراد تحتج على مسيرة المثليين

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بلغراد تحتج على مسيرة المثليين
Globallookpress Klaus-Dietmar GabbertZB
صورة أرشيفية
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خرج المتظاهرون الصرب إلى شوارع العاصمة بلغراد حاملين لافتات "ارفعوا أيديكم عن أبنائنا" و"أوقفوا مسيرة العار"، حيث نظم الموكب أسقف أبرشية بانات للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، نيكانور.

وقد بارك الأسقف نيكانور رجال الدين والرهبان وأهل الأبرشية للمشاركة في هذه الفعالية، سعيا منه لحماية الأسر والأطفال والمدارس الصربية، حيث جاء في بيانه الذي نشرته جريدة "برافدا" الصربية إن ذلك بمثابة ملاذ من "إذلال سدوم" الذي أعلن عنه بشكل عدواني من قبل مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية LGBT ونشطاء هذه الحركة.

ووفقا لما أوردته قناة "فيستنك" الصربية على تطبيق "تليغرام"، فإن مجموعة التوقيعات الداعية إلى معارضة فعالية LGBT يتم جمعها من جميع أنحاء صربيا.

المصدر: إزفستيا

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