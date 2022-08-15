زاخاروفا: شركة آبل الأمريكية اعتادت على الممارسات التوتاليتارية للغرب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن شركة آبل الأمريكية اعتادت على الممارسات التوتاليتارية للغرب.

وذكرت المتحدثة أن شركة آبل تمادت وتجاوزت الحدود في مطالبتها لـ Rutube بإزالة محتوى وسائل الإعلام الحكومية في روسيا.

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وأضافت زاخاروفا القول: "اعتادت شركة آبل على الممارسات الشمولية للغرب، وباتت تعتقد أن الديكتاتورية أصبحت قاعدة. لقد تجاوزت هذه الشركة كل الحدود".

في وقت سابق، طالبت شركة Apple بإزالة محتوى الوسائط الحكومية من تطبيق RuTube أو إتاحته فقط للمستخدمين من روسيا، وإلا ستتم إزالة التطبيق من متجرها.

المصدر: نوفوستي