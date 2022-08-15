السلطات الأوكرانية تحقق في سرقة تحت ستار مصادرة الممتلكات الروسية

أعلن مكتب التحقيقات الحكومي في مقاطعة سومي بشمال أوكرانيا عن اكتشاف سرقة لممتلكات رجال الأعمال الأوكرانيين تحت ستار مصادرة الممتلكات الروسية.

وقال مكتب التحقيقات في بيان عبر "تلغرام": "وفقا لمعلومات التحقيق، فقد قرر مسؤولون الاستفادة من الأحكام العرفية وإثراء أنفسهم"، موضحا أنهم صادروا ليس فقط الممتلكات الروسية المتمثلة في 40 عربة قطار، ولكن أيضا محتويات العربات التي تضمنت كميات من الديزل والفحم، وغاز البروبان والبوتان وأنواع أخرى من الوقود المملوك من شركات أوكرانية خاصة.

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وأضاف البيان أن العربات المحملة بهذه المنتجات نقلت إلى مكان آخر، حيث تم إفراغها".

وذكر أن تحقيقا يجري في التورط المحتمل لمسؤولي إحدى الإدارات العسكرية المحلية بمقاطعة سومي في الجريمة.

في وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن مصادرة الأصول الروسية بقيمة حوالي 765 مليون دولار، وأنه من المقرر مصادرة أكثر من 900 موقع إضافة إلى ذلك.

المصدر: "نوفوستي"