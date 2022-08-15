"روس أوبورون اكسبورت": في القريب العاجل سيتم تسليم الهند الفوج الثاني من "إس-400"

قال الكسندر ميخيف مدير عام الهيئة الفيدرالية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية "روس أوبورون اكسبورت"، إن الهند ستتسلم قريبا فوجا آخر من منظومات الدفاع الجوي "إس-400" الصاروخية.

وأشار المدير العام، إلى أن هذا سيكون الفوج الثاني من هذه المنظومات الذي تستلمه الهند من الجانب الروسي.

وأضاف ميخيف خلال منتدى الجيش 2022: "يتم تنفيذ هذا العقد بنجاح. في المستقبل القريب، سنقوم بتوريد الفوج الثاني من المنظومات ... وبحلول نهاية 23، سنقوم بتوريد جميع الأفواج الخمسة".

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وأوضح أنه تم بالفعل تدريب أكثر من 300 شخص من العسكريين الهنود مع الفوج الأول الذي تم تسليمه للهند من روسيا.

المصدر: نوفوستي