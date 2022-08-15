محكمة في ميانمار تدين سوتشي بتهم فساد جديدة

قال مسؤول قانوني إن محكمة في ميانمار التي يحكمها الجيش أدانت زعيمة البلاد المخلوعة، أونغ سان سوتشي، بتهم فساد، اليوم الاثنين، وحكمت عليها بالسجن 6 سنوات إضافية.

وعقدت المحاكمة خلف أبواب مغلقة، دون وصول وسائل الإعلام أو الجمهور، ومنع محاموها بأمر منع النشر من الكشف عن معلومات حول الإجراءات.

في قضايا الفساد الأربع التي تم البت فيها اليوم الاثنين، زعم أن سوتشي أساءت استغلال منصبها لتأجير أراض عامة بأسعار أقل من أسعار السوق، وبنت مسكنا بتبرعات مخصصة لأغراض خيرية.

وحكم عليها بالسجن 3 سنوات لكل من التهم الأربع، لكن الأحكام في ثلاثة منها ستقضى عقوبتها بشكل متزامن، ما يمنحها إجمالا 6 سنوات أخرى في السجن.

نفت سوتشي كل التهم الموجهة إليها، ومن المتوقع أن يطعم محاموها على الحكم.

وكانت قد حكم عليها بالفعل بالسجن 11 عاما بتهمة التحريض على الفتنة والفساد وتهم أخرى في محاكمات سابقة، بعد أن أطاح الجيش بحكومتها المنتخبة واحتجزها في فبراير عام 2021.

ويقول محللون إن الاتهامات العديدة الموجهة إليها هي وحلفاؤها محاولة لإضفاء الشرعية على استيلاء الجيش على السلطة مع إقصائها من السياسة قبل أن يجري الجيش الانتخابات التي وعد بها العام المقبل.

المصدر: أ ب