"تويتر" يغلق حساب سياسي باكستاني عرض 20 مليون دولار على رأس السياسي الهولندي خيرت فيلدرز

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب قيادي حزبي باكستاني كان قد وعد بمنح من يقتل النائب الهولندي وزعيم حزب الحرية خيرت فيلدرز 20 مليون دولار.

وكان القيادي في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية ريحان صابر قد كتب يقول في معرض تعبيره عن سعادته لمحاولة اغتيال الكاتب سلمان رشدي، أن التالي فيلدرز، مشيرا إلى أنه سيدفع 20 مليون دولار لمن يأتيه برأسه.

يشار إلى أن النائب الهولندي، خيرت فيلدرز، يشتهر بانتقاداته المتواصلة للإسلام والحركات الأصولية الإسلامية، ويدعو على حظر القرآن لأنه حسب اعتقاده، يدعو إلى العنف والقتل.

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إلى ذلك، أعاد فيلدرز نشر صورة عن التغريدة قبل حذفها، وعلق قائلا: "لم أعد أستطيع إحصاء مقدار الكراهية والتهديدات التي يرسلونها إلي بعد الهجوم البربري على الشجاع سلمان رشدي".

المصدر: سبوتنيك