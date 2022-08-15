بوتين يعزي رئيس الوزراء الأرمني في وفاة مواطنين بمركز التسوق في يريفان

بعث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببرقية عزاء لرئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في وفاة أشخاص في حريق بمركز تسوق في العاصمة الأرمنية يريفان.

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وقد نشرت البرقية على الموقع الرسمي للكرملين، وجاء في نص البرقية: "عزيزي نيكول فوفايفيتش، أرجو أن تتقبل أعمق تعازيّ في وفاة أشخاص نتيجة لحريق بأحد مراكز التسوق في يريفان. برجاء نقل عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر الضحايا، كما نتمنى الشفاء العاجل لجميع الضحايا".

وكان 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم، وأصيب 61 آخرون، بحسب آخر المعطيات، في انفجار لمركز "سورمالي" Surmali التجاري بيريفان، حيث انفجر مستودع للألعاب النارية.

المصدر: نوفوستي