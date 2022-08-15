وزارة الدفاع الصينية تعلق على زيارة أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى تايوان

حذر المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، الولايات المتحدة الأمريكية وتايبيه من أن استخدام تايوان للسيطرة على الصين هو أمر محكوم عليه بالفشل.

جاء ذلك تعليقا على زيارة وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة السيناتور، إد ماركي، إلى تايوان في زيارة تستغرق يومين (14-15 أغسطس الجاري)، والتي أعلن عنها المعهد الأمريكي في تايوان (الذي يعمل فعليا كسفارة أمريكية بحكم الأمر الواقع في الجزيرة)، كجزء من زيارة أكبر لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد ضم الوفد 5 سياسيين، وأشار المعهد إلى أنه سيلتقي مع كبار المسؤولين التايوانيين لمناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة وتايوان والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل التوريد العالمية وتغير المناخ وغيرها من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك.

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وتابع وو تشاين: "إن هذه الزيارة تنتهك بشكل خطير مبدأ (الصين الواحدة) وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. فهي تنتهك سيادة الصين وسلامة أراضيها، وتعطي إشارة خاطئة للقوى الانفصالية التي تدعو إلى (استقلال تايوان)، كما تفضح تماما وجه الولايات المتحدة الأمريكية بوصفها مدمرة للسلام والاستقرار في مضيق تايوان".

وأضاف وو تشيان أن تايوان جزء من الصين، ويجب ألا تتدخل القوات الأجنبية في هذا الأمر، وتابع: "إننا نحذر الولايات المتحدة الأمريكية والحزب الديمقراطي التقدمي التايواني من أن محاولات السيطرة على الصين عبر تايوان محكوم عليها بالفشل، والاعتماد على الولايات المتحدة من أجل الاستقلال هو بمثابة انتحار".

المصدر: نوفوستي