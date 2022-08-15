عمدة كييف يحث سكان المدينة على إعداد الملابس والبطانيات الدافئة لفصل الشتاء

حذر عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، سكان العاصمة الأوكرانية من مشاكل التدفئة التي قد تواجهها المدينة في الشتاء القادم، وحثهم على إعداد الملابس والبطانيات الدافئة.

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وردا على سؤال صحفي عن التحضيرات لموسم التدفئة المقبل قال كليتشكو في حديث لصحيفة "بابيل" تم نشره اليوم الاثنين: "لا أريد تهدئة الجميع والقول إن كل شيء سيكون على ما يرام. وأدعو كل شخص أن يعد الملابس والبطانيات الدافئة لأننا لا نستبعد أن درجة الحرارة في المنازل ستكون أقل مما هو معتاد. وتبلغ درجة الحرارة العادية 21 درجة وفي الشتاء القادم قد تكون على مستوى 18-19 درجة".

وأضاف العمدة أن العاصمة الأوكرانية قد تواجه أيضا في الشتاء القادم "انقطاعات في التيار الكهربائي". وأوضح: "إذا كانت هناك انقطاعات في التزويد بالكهرباء فتوجد لدينا مولدات، وإذا لم تكن لدينا التدفئة أو الغاز، فتوجد لدينا احتياطات من المازوت. يمكننا العيش بشكل مستقل لفترة ما، لكن الحديث يدور عن فترة قصيرة ويجب خلالها حل القضية".

وأفاد المسؤول بأن حوالي 3 ملايين شخص يعيشون حاليا في كييف، متابعا: "وفق تقييماتنا فإن 200 ألف منهم هم نازحون، فيما لم يعد نحو مليون ساكن إلى المدينة حتى الآن".

المصدر: تاس