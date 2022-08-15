عمدة كييف يتحدث عن تلقيه تهديدات من مكتب زيلينسكي

تلقى عمدة كييف فيتالي كليتشكو تهديدات من مكتب رئيس أوكرانيا، بعد توقيعه على خطاب مفتوح يناشد فيه الرئيس فلاديمير زيلينسكي إعادة الجنسية إلى غينادي كوربان رئيس مقر الدفاع في دنيبر.

أعلن كليتشكو ذلك في مقابلة مع موقع "بابل" وقال: "سأكشف لكم عن سر. بعد أن وقعت على الرسالة، جرى معي حديث تضمن تلميحات".

وذكر كليتشكو أنهم قالوا له: "لا تستبق الأمور. نحن لم نصل بعد إلى موضوع جنسيتك الألمانية".

وشدد عمدة العاصمة الأوكرانية، على أنه في الواقع لا يحمل الجنسية الألمانية.

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وأضاف: "لقد أمضيت فعلا معظم حياتي في ألمانيا وأمريكا. وأتيحت لي الفرصة للحصول على الجنسية، وكانت هناك اقتراحات من هذا القبيل، ولكن لماذا؟ كنت وما زلت مواطنا في أوكرانيا، وليس لدي جوازات سفر أخرى".

في وقت سابق، قال كوربان إنه حاول عبور الحدود بين بولندا وأوكرانيا عند نقطة تفتيش في مقاطعة لفوف، لكن حرس الحدود الأوكرانيين لم يسمحوا له بدخول البلاد، وبرروا تصرفهم بمرسوم زيلينسكي، وسحبوا جواز سفره الأوكراني.

المصدر: نوفوستي