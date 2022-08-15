القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 65 مرة خلال اليوم الماضي

قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، في بيانها اليوم، إن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 65 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن الفصائل المسلحة الأوكرانية، أطلقت خلال ذلك 365 قطعة ذخيرة من مختلف صنوف الأسلحة والعيارات.

وأضاف: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 65 واقعة لإطلاق النار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمت خلال ذلك 365 قطعة من مختلف أنواع الذخيرة".

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وأشارت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى أن القصف الأوكراني تسبب بأضرار لـ56 مبنى سكنيا في مناطق كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك، ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكيفكا، وفي يلينوفكا وجورلوفكا وزايتسيفو وياسنوي، فضلا عن تدمير 9 من مرافق البنية التحتية المدنية.

المصدر: نوفوستي