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السيسي يكلف القوات المسلحة المصرية بإعادة إعمار كنيسة "أبو سيفين"

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السيسي يكلف القوات المسلحة المصرية بإعادة إعمار كنيسة
AP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين، بمنطقة إمبابة، وفق ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".

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وتلقى البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اتصالا هاتفيا من اللواء هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الأليم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وجه الهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.

وأمس الأحد، اندلع حريق مدمر في كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية في محافظة الجيزة التابعة للقاهرة اليوم الأحد، ما أدى لسقوط العشرات بين قتيل وجريح.

المصدر: "المصري اليوم"

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