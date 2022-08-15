رئيس مؤتمر معاهدة منع الانتشار النووي: موسكو وواشنطن قد تبقيان بدون معاهدة "ستارت"

قال غوستافو زلاوفينن رئيس مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إن موسكو وواشنطن قد تبقيان في عام 2026 بدون معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.

ووفقا له، قد يحدث ذلك إذا استمر الوضع الحالي المتمثل، في انعدام الاتصالات على أعلى المستويات بين الجانبين.

وأضاف: "إذا استمر الوضع الذي نعيشه اليوم ... حالة لا توجد فيها اتصالات رفيعة المستوى بين موسكو وواشنطن، فعندئذ نعم، قد نواجه مثل هذا الموقف".

إقرأ المزيد

ومع ذلك، أعرب رئيس المؤتمر الدولي المذكور، عن أمله في أن لا يحدث ذلك.

يشار إلى أن معاهدة "ستارت-3"، هي المنظومة الوحيدة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال مراقبة الأسلحة النووية، وتم تمديدها قبل فترة لمدة خمس سنوات، وتنتهي في عام 2026.

بدأت روسيا والولايات المتحدة بالاتفاق على معايير معاهدة مستقبلية بشأن الحد من الأسلحة النووية، لكنهما قطعتا الحوار بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي