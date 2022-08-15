رئيس مجلس الدوما: أوكرانيا فقدت استقلالها المالي
Sputnik
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صرح رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، بأن العجز الشهري للاقتصاد الأوكراني يبلغ 5 مليارات دولار ولا تستطيع كييف الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين وتفقد استقلالها المالي.
وكتب فولودين في صفحته على "تلغرام": "إن أوكرانيا مفلسة. تشكل الضرائب المحصلة 40% فقط من ميزانية الدولة. أكثر من 60٪ منها يذهب للإنفاق العسكري. ويبلغ العجز الشهري 5 مليارات دولار".
وأضاف أن أوكرانيا ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها أمام مواطنيها بدون مساعدة مالية من واشنطن وبروكسل.
وتابع: "فقدت أوكرانيا استقلالها المالي".
المصدر: نوفوستي