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صحيفة: أعضاء في مجلس الشيوخ يطلبون الاطلاع على وثائق تمت مصادرتها من ترامب

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صحيفة: أعضاء في مجلس الشيوخ يطلبون الاطلاع على وثائق تمت مصادرتها من ترامب
Gettyimages.ru
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قالت صحيفة Politico، إن عضوين في مجلس الشيوخ الأمريكي طلبا من السلطات الوصول إلى الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي، أثناء تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقا للصحيفة، تم تقديم الطلب من جانب مارك وورنر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ (ديمقراطي من فيرجينيا) ونائب رئيس هذه اللجنة ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا). وأرسل وارنر وروبيو رسالة إلى المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند ومدير المخابرات الوطنية أفريل هاينز.

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ويشار إلى أن عضوي مجلس الشيوخ المذكورين، طلبا "تزويد لجنة مجلس الشيوخ بإمكانية الوصول إلى الوثائق السرية التي تمت مصادرتها خلال عملية تفتيش في مار الاغو".

في 8 أغسطس، دخل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في مارالاغو بأمر تفتيش. وتحقق وزارة العدل الأمريكية في اكتشاف صناديق سجلات تحتوي على معلومات سرية نقلت إلى هذا المنزل من البيت الأبيض بعد انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.

المصدر: نوفوستي

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