تدريبات عسكرية بمشاركة الجيش الأمريكي في طاجيكستان

تتواصل في طاجيكستان التدريبات العسكرية "التعاون الإقليمي-22" التي ترعاها القيادة الوسطى للجيش الأمريكي، وتشارك فيها أيضا قرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وباكستان ومنغوليا.

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وتهدف هذه التدريبات، التي انطلقت في 10 أغسطس وتستمر حتى 20 أغسطس، إلى "تعزيز العمليات متعددة الجنسيات لضمان الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون والقدرات المشتركة بين دول وسط وجنوب آسيا والولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى"، حسب بيان للسفارة الأمريكية في دوشنبه.

وأوضح البيان أن كل الدول المشاركة تنخرط في تمرين للقيادة والأركان لمدة ستة أيام، فيما سيكون لطاجيكستان والولايات المتحدة مكون ثنائي أيضا مدته خمسة أيام ويتضمن تدريبات ميدانية في مركز تدريب فخرآباد.

.@USNationalGuard#Soldiers and #Airmen train alongside multinational partners on the Military Decision Making Process, or MDMP, as part of the military exercise Regional Cooperation 22 Aug. 11, 2022, in Dushanbe, Tajikistan. #RegCoop22pic.twitter.com/zd7y8eDVwb — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2022

وتنظم تدريبات "التعاون الإقليمي" مع دول آسيا الوسطى منذ عام 2001، وجرت آخر جولة لها عام 2018، قبل أن تتوقف فعالياتها لمدة 4 سنوات بسبب الوباء.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في مايو 2022 أنها سترصد لطاجيكستان أكثر من 60 مليون دولار على مدى العامين المقبلين "كمساعدة لقطاع الأمن"، وذلك بعد أن تلقت دوشنبه من واشنطن منذ أكتوبر 2021، معدات ومركبات بقيمة 3.7 مليون دولار "لاستخدامها في تعزيز الحدود".

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يذكر أن كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان أعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم روسيا أيضا، وبالنسبة لدوشنبه تعتبر موسكو هي الشريك الرئيسي في التعاون العسكري التقني.

وتعتزم روسيا استثمار 200 مليون دولار في تحديث الجيش الطاجيكي خلال الخمس سنوات المقبلة.

وتبقى القاعدة العسكرية الروسية رقم 201 هي الضامن الرئيسي لأمن طاجكستان. عندما مزقت حرب أهلية طاجكستان في التسعينات من القرن الماضي، كانت روسيا هي التي أسهمت بأكبر قسط في تسوية النزاع.

المصدر: RT