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وكالة: حصيلة ضحايا انفجار المركز التجاري في يريفان وصلت إلى ستة أشخاص

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وكالة: حصيلة ضحايا انفجار المركز التجاري في يريفان وصلت إلى ستة أشخاص
Sputnik
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قالت وزارة حالات الطوارئ في أرمينيا، إن مجموع ضحايا الانفجار الذي وقع في مركز التسوق في العاصمة يريفان، وصل إلى 6 أشخاص.

ونقلت وكالة Sputnik Armenia، عن مصدر في الوزارة قوله: "بلغ إجمالي عدد القتلى 6 أشخاص.

ووفقا لأحدث الأرقام المتوفرة، أسفر الانفجار الذي وقع في المركز التجاري في عاصمة أرمينيا يوم أمس الأحد، عن إصابة 61 شخصا.

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لحظة انفجار بمركز تجاري في يريفان

ووقع الانفجار العنيف الذي تبعه حريق كبير، في مركز "سورمالو" للتسوق في العاصمة الأرمنية.

وذكرت السلطات المحلية، أن مستودعا لمواد الألعاب النارية انفجر في مركز التسوق.

وأشارت السلطات، إلى أن عناصر مركز الاستجابة الإنسانية الأرمني- الروسي العامل في أرمينيا، يشاركون أيضا في إطفاء الحريق.

المصدر: نوفوستي

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