مودي: السنوات الـ25 المقبلة ستكون حاسمة لبلادنا

أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في خطاب ألقاه في نيودلهي بمناسبة الذكرى السنوية الـ75 لاستقلال بلاده عن بريطانيا، أن السنوات الـ25 المقبلة ستكون حاسمة للبلاد.

وقال مودي: "خلال السنوات الـ25 المقبلة يجب علينا التركز على حل القضايا الخمس وهي تطوير الهند وإزالة آثار العبودية من أذهاننا والاعتزاز بتراثنا العريق ووحدتنا والوفاء بمسؤولياتنا".

وأضاف أن الهند تتحرك إلى الأمام بأهدافها الكبيرة من أجل أن تصبح دولة متطورة قبل الذكرى المئوية لاستقلالها.

وتابع: "أدعو الشباب إلى أن يكرسوا السنوات الـ25 المقبلة من حياتهم لتطوير أمتهم. سنعمل على تطوير البشرية كلها. هذه هي قوة الهند".

المصدر: نوفوستي