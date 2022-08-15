الخارجية الأمريكية تدين عملية القدس وتؤكد إصابة 5 أمريكيين

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد عملية القدس، وأكدت أن 5 مواطنين أمريكيين أصيبوا فيها.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "تدين الولايات المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي خارج البلدة القديمة في القدس الذي أسفر عن سقوط ثمانية ضحايا على الأقل، من بينهم خمسة مواطنين أمريكيين على الأقل. ونتمنى لجميع الضحايا الشفاء العاجل. وما زلنا على اتصال وثيق بشركائنا الإسرائيليين ونقف بحزم معهم في مواجهة هذا الهجوم".

وتابع بيان الخارجية الأمريكية، مشيرا إلى أن "سفيرنا في إسرائيل ومسؤولين أمريكيين في القدس على اتصال مع عائلات الضحايا من المواطنين الأمريكيين، الذين قدمنا لهم تعاطفنا ودعمنا".

وقالت الخارجية الامريكية في بيانها إن أولويتها لا يوجد بها "أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين في الخارج. يعمل فريقنا في القدس على مدار الساعة لدعم الضحايا وعائلاتهم، وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".

وكان ثمانية أشخاص اصيبوا، بينهم خمسة أمريكيين على الأقل، عندما فتح مسلح النار على حافلة في القدس في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، بحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلة على حسابها في تويتر بهذا الشأن: الليلة الماضية، أطلق إرهابي النار على حافلة في القدس ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، بينهم امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عاما ورجل يبلغ من العمر 60 عاما في حالة حرجة... نحن نصلي من أجل شفائهم الكامل. يجب إدانة هذا الهجوم على عاصمة إسرائيل، وهي مدينة مقدسة لجميع الأديان الثلاثة".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن دانيال كانيفسكي، سائق الحافلة أنه كان واقفا بالقرب من قبر الملك داود في انتظار عودة المصلين من الصلاة عند الحائط الغربي عندما حدث إطلاق النار.

المصدر: state.gov + abcnews.go.com