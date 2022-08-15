برلماني بريطاني يسرد كيف تفوق لافروف على جونسون "المرتبك"  

قال عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال كريس براينت، في حديث لقناة Espreso، إن وزير الخارجية الروسي هيمن بالكامل خلال المباحثات مع بوريس جونسون عندما شغل منصب وزير خارجية بلاده.

ويرى كريس براينت، أن جونسون كان يبدو في غاية الضعف خلال الاتصالات مع موسكو.

وأضاف: "لافروف عندما كان نظيرا لجونسون كان يتفوق عليه بالمكر، وهذا الأخير لم يكن حتى قادرا على فهم ما كان يحدث".

إقرأ المزيد

ولكن البرلماني البريطاني، لم يكشف في كلامه، عن أية مباحثات بالضبط يجري الحديث.

وأكد براينت أنه يلتزم بموقف سلبي للغاية تجاه بوريس جونسون، ويعتبره "كاذبا مريعا".

المصدر: نوفوستي