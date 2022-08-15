تفاصيل خطة رئيس كوريا الجنوبية "الجريئة": مشاريع وأموال للشمالية مقابل التخلص من السلاح النووي

كشف رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول عن تفاصيل "خطته الجريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية التي كان أعلن عنها في خطاب التنصيب بمايو، إن هي اتخذت خطوات لنزع السلاح النووي.

إقرأ المزيد

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي في خطاب بمناسبة ذكرى تحرير بلاده من الاستعمار الياباني أن "إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية أمر ضروري لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة وفي شمال شرق آسيا وحول العالم".

وقال يون بهذا الشأن إن "المبادرة الجريئة التي أتصورها ستحسن بشكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل إذا أوقفت تطوير برنامجها النووي وشرعت بشكل حقيقي وموضوعي في نزع السلاح النووي".

ووعد رئيس كوريا الجنوبية بأن بلاده ستقوم "بتنفيذ برنامج غذائي واسع النطاق، وتقديم المساعدة لتوليد الطاقة، والبنية التحتية للنقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع لتحديث الموانئ والمطارات من أجل التجارة الدولية".

وعرض يون على كوريا الشمالية أيضا إذا تخلت عن سلاحها النووي، المساعدة في تعزيز الإنتاجية الزراعية، وتحديث مستشفياتها وبنيتها التحتية الطبية، وتنفيذ استثمارات دولية ومبادرات دعم مالي فيها.

المصدر: يونهاب