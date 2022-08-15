وكالة: بوتين يهنئ كيم بمناسبة عيد تحرير كوريا

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة تهنئة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بمناسبة عيد تحرير كوريا، الذي يصادف ذكرى يوم استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية.

أفادت بذلك اليوم الاثنين وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مضيفة أن بوتين أشار في رسالته إلى أن روسيا وكوريا الشمالية "تكرمان ذكرى جنود الجيش الأحمر والوطنيين الكوريين الذين حاربوا معا لتحرير كوريا".

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وأضاف بوتين أن "تقاليد الصداقة والتعاون المجيدة التي تم وضعها في تلك السنوات العصيبة، تشكل أساسا موثوقا لتنمية علاقات حسن الجوار" بين روسيا وكوريا الشمالية اليوم.

وتابع: "أنا واثق بأنه من خلال الجهود المشتركة سنضمن مواصلة تطوير كامل منظومة العلاقات الثنائية البناءة، بما يخدم مصالح شعبي البلدين ويساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة آسيا بأكملها".

وتمنى بوتين لكيم صحة جيدة والنجاح، كما تمنى للشعب الكوري الشمالي السعادة والازدهار.

وكانت كوريا تحت سيطرة اليابان من عام 1910 إلى عام 1945. في 15 أغسطس 1945، أعلن الإمبراطور الياباني هيروهيتو استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية. ويحتفل كل من كوريا الجنوبية والشمالية، بهذا اليوم باعتباره يوم استقلال البلاد وتحريرها من الحكم الاستعماري الياباني.

المصدر: وكالات