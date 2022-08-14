بيلاروس تعلن عن تلقيها إشارات من الغرب طلبا للتعاون معها

أعلن رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غالافتشينكو، أن مينسك تتلقى إشارات من الدول الغربية حول استعدادها للتعاون مع بيلاروس.

وقال غالافتشينكو في تصريح لقناة ONT البيلاروسية: "أعتقد أن هناك نوعا من اليقظة لدى الغرب ستحدث، وإضافة إلى ذلك فهناك الكثير من الإشارات حول الاستعداد للعمل معنا".

وأضاف أنه خلال الأشهر الستة الماضية "بلغت قيمة صادرات بيلاروس إلى الدول غير الصديقة 3.5 مليار دولار".

وأشار إلى أن "العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروس ترتد على الذين يفرضونها"، وأن "أوروبا تستعد لأصعب شتاء".









المصدر: RT