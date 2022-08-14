مسيرة حاشدة في صربيا دفاعا عن القيم التقليدية ورفضا لمهرجان للشواذ

خرج آلاف الأشخاص في العاصمة الصربية بلغراد في موكب لدعم القيم التقليدية ورفض مهرجان مزمع للشواذ، فيما نشرت صور وفيديوهات للمشاركين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر اتحاد النساء الأرثوذكسيات والمنظمات ذات التفكير المماثل على مواقع التواصل الاجتماعي نداء للمؤمنين للمشاركة مساء الأحد في موكب ينطلق من المبنى البطريركي وسط بلغراد إلى كنيسة مار مرقس في وسط المدينة.

ونشرت رئيسة حزب "زافيتنيكي" ميليتشا دزوردجيفيتش فيديو لآلاف المواطنين مع الأطفال والأعلام الوطنية والأيقونات وهم يسيرون في طابور طويل على طول الشوارع المركزية في العاصمة الصربية.

وجاء في نص الدعوة للمشاركة في المسيرة: "دفاعا عن صربيا، دفاعا عن العائلات والأطفال والمدارس والأضرحة من الإذلال المعلن من المثليين، والذي فرض علينا بقوة ونفوذ من قبل نشطاء محليين وعالميين من مجتمع الميم. نقف للدفاع عن صربيا في موكب وصلاة خلف راية القديسين سافا وسانت تيودور فرساتسكي!".

وأشار منظمو الحدث إلى أنهم تلقوا مباركة الأسقف نيكانور في مدينة فرساك، الذي سبق له أن أدان علنا جميع المنظمين والمشاركين في "EuroPride" للشواذ المتوقع في الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر في بلغراد.

المصدر: "نوفوستي"