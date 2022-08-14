وسائل إعلام: قرار بولندا شراء ألف دبابة من كوريا الجنوبية يهدد الناتو

اعتبر موقع 19fortyfive الأمريكي فكرة شراء الجيش البولندي ألف دبابة من كوريا الجنوبية فكرة غريبة، محذرا من مشاكل عدم توافق معايير هذه الآليات الجديدة مع الأمريكية في "الناتو".

وقال الخبير العسكري الأمريكي دانيال غور في مقال نشره في الموقع إن "استخدام الآليات من بلد تصنيع واحد له مزايا كبيرة لكل من بولندا والتحالف".

وأعرب عن استغرابه حيال توقيع وارسو اتفاقا مع كوريا الجنوبية حول صفقة أسلحة ضخمة.

واعتبر أن "على الجيش البولندي الآن إنشاء سلسلة إمداد أخرى، بالإضافة إلى تطوير طرق للتفاعل مع دبابات K2 مع أنظمة القتال الأخرى" الموجودة لدى "الناتو"، ما يمكن أن يهدد الحلف.

المصدر: "نوفوستي"