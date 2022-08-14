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تظاهرة لطائفة الحريديم في إسرائيل ضد قرار تشريح جثة طفل من الطائفة قتل خنقا على يد ابن عمه

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تظاهرة لطائفة الحريديم في إسرائيل ضد قرار تشريح جثة طفل من الطائفة قتل خنقا على يد ابن عمه
Globallookpress
تظاهرة للحريديم (أرشيف)
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تظاهر العشرات من طائفة الحريديم في إسرائيل ضد قرار تشريح جثة طفل من الطائفة يبلغ من العمر 4 سنوات قتل خنقا على يد ابن عمه، فيما تعمل الشرطة على تفريق التظاهرة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن "المئات من الحريديين يتظاهرون في القدس وبيت شيمش احتجاجا على تشريح جثة الطفل الذي قتل خنقا، والذي يزعم أن ابن عمه خنقه حتى الموت".

وكانت المحكمة رفضت التماس الأسرة الذي طلبت فيه عدم تشريح جثة الطفل، إلا أن المحكمة ردت قائلة" "لا علاقة سببية بين الموت والاختناق، يجب تشريح الجسد".

 وقطع المتظاهرون الطريق وأشعلوا النار في صناديق القمامة، فيما أغلق متظاهرون 

 الطريق في شارع "يحزقل".

 

المصدر: "يديعوت أحرونوت" 

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