 
مباشر

البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة لدى ترامب

أخبار العالم

البيت الأبيض: لا نتدخل في قضية الوثائق السرية المضبوطة لدى ترامب
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tlz2

أكدت المتحدثة باسم الإدارة الأمريكية كارين جان بيير، أن البيت الأبيض لا يتدخل في قضية تفتيش عقار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والوثائق السرية التي تم ضبطها لديه.

وقالت جان بيير في تصريح لشبكة ABC إن "تعليق أي منا، حتى الرئيس جو بايدن على هذه القضية سيكون أمر خاطىء".

وأضافت أن "هذه القضية تتعلق بأنشطة جهاز تطبيق القانون".

وشددت على أن وزارة العدل الأمريكية التي تحقق في القضية، تظل مستقلة تماما وبعيدة عن تدخل البيت الأبيض.

وأوضحت: "لسنا متورطين في هذه القضية ولم يتم إبلاغنا ولا نتدخل فيها حتى".

 

 

المصدر: "نوفوستي" 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا