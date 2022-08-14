تشومسكي يطرح خيارين لحل الأزمة الأوكرانية أحدهما مدمّر لأوكرانيا

حذر المؤرخ والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي، في حديث لصحيفة "دي فيلت" من أن الحل غير الدبلوماسي في أوكرانيا سيؤدي إلى دمارها، وأنه على من يزودونها بالسلاح إدراك ذلك جيدا.

وعبر تشومسكي عن رؤيته لحل الأزمة الأوكرانية بالقول: "نحن أمام خيارين: المسار الدبلوماسي وغير الدبلوماسي. الوسائل غير الدبلوماسية تعني مواصلة التصعيد مع كل ينجم عن ذلك من خسائر وضحايا".

ويعني المسار الدبلوماسي، وفقا لتشومسكي، إبرام اتفاق سلام يلبي مصالح روسيا وأوكرانيا.

وأعرب عن ثقته في أن النهج غير الدبلوماسي مدمر لأوكرانيا نفسها، كما أن حلفاء كييف الغربيين سيكونون مسؤولين عن ذلك.

وأضاف: "وفقا لمنطق الغرب، إذا طلبت أوكرانيا العون، حينئذ يتوجب إمدادها بجميع الأسلحة التي تحتاجها. لكن الذين يزودونها بالأسلحة يجب أن يفكروا في الأمر مليأ قبل اتخاذ خطوة كهذه".

وأكد تشومسكي أن الدبلوماسية هي التي تضمن مستقبلا سلميا مستداما.

المصدر: RT