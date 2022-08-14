نشطاء يسخرون من ركوب بايدن الدراجة مجددا على ساحل ساوث كارولاينا

علّق نشطاء عبر "تويتر" على فيديو يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن يقود الدراجة مجددا على ساحل ساوث كارولاينا، بعد حادثة سقوطه الشهيرة عن الدراجة في يونيو الماضي.

وظهر بايدن في مقطع فيديو قصير يركب دراجته أمام الصحفيين، رافضا الإجابة على الأسئلة.

وقال أحد المعلقين: "هل يركب دراجته على الشاطئ حتى لا يؤذيه السقوط كثيرا؟".

فيما علّق آخر قائلا: "تبدو فكرة رائعة أن تركب دراجة على الشاطئ. أعتقد السقوط هناك أسلس؟".

وقال أحد المعلقين: "أنا في الخمسينيات من عمري وعشت في ولاية ساحلية طوال حياتي. ولكن هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها شخصا يركب دراجة على الشاطئ".

وقال آخر مازحا: "انظر، إنه يركب دراجة بدون عجلات تدريب".

وعلّق آخر: "لا تشتت انتباه الرئيس، فركوب الدراجة ليس أسهل شيء بالنسبة له".

وقال ناشط آخر: "لم يجيب على الأسئلة لأنه نسي أوراق الغش أو كان يخشى السقوط عن دراجته إذا قرر التوقف؟".

وأشار أحدهم: "لكي نكون منصفين، في المرة الأخيرة التي قرر فيها بايدن التوقف والتحدث إلى الصحافة سقط عن دراجته".

المصدر: "نوفوستي"