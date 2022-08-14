"هآرتس": إلغاء "مؤتمر أبراهام" بعد رفض ممثلين عن الدول العربية المشاركة في فعالياته

أعلن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج إلغاء مؤتمر كان سيعقد في إسرائيل الشهر المقبل احتفالا بمرور عامين على اتفاقيات أبراهام للتطبيع بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في نسختها الإنجليزية يوم الأحد، نقلا عن الوزير فريج أن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".

وبحسب الصحيفة، فقد "نقل مندوبو الدول العربية الذين تمت دعوتهم إلى المؤتمر رسائل إلى إسرائيل، قالوا فيها إنهم يتخوفون من أن مشاركتهم في مؤتمر كهذا ستعتبر تدخلا في المعركة الانتخابية، وإثر ذلك قررت إسرائيل إلغاء المؤتمر".

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وقال وزير التعاون الإقليمي: "ببالغ الحزن اضطررنا إلى تأجيل المؤتمر بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاتفاقيات أبراهام بسبب مقتضيات الانتخابات".

وأفاد فريج، الذي تظهر الاستطلاعات أن حزب "ميرتس" الذي ينتمي إليه قد لا يتجاوز نسبة الحسم، بأن وزارة التعاون الإقليمي ستحاول عقد مؤتمر بديل بعد انتخابات الكنيست.

وبدأت إسرائيل التحضير للمؤتمر الذي كان من المزمع عقده في شهر سبتمبر قبل حل الكنيست، وأجرت اتصالات مع دول "اتفاقيات أبراهام" الإمارات، البحرين، المغرب والسودان.

وكان هدف هذا المؤتمر الترويج إلى تقدم العلاقات بين إسرائيل ودول "اتفاقيات أبراهام".

وبينما رفضت معظم الدول الدعوة، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مشاركته في يوليو، ومن المقرر أن يزور إسرائيل في سبتمبر من أجل بحث فتح سفارة المملكة في تل أبيب.

المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية