ألمانيا.. محاكمة شابين أحدهما عربي اغتصبا لاجئة أوكرانية على متن سفينة لاجئين

باشر القضاء الألماني محاكمة تونسي ونيجيري تورطا في اغتصاب لاجئة أوكرانية على متن سفينة نهرية (فندق عائم) بمدينة دوسلدورف الألمانية.

ووفق السلطات الألمانية، فإن جريمة الاغتصاب وقعت في شهر مارس الماضي، عندما كانت اللاجئة الأوكرانية (18 عاما) على متن السفينة بنهر الراين.

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وكان المهاجر التونسي الذي يدعى رشيد قد وصل إلى ألمانيا مع الشاب النيجيري عبد الله بجوازات سفر أوكرانية، ونقلا مع العديد من اللاجئين الأوكرانيين الآخرين على متن السفينة التي تم تجهيزها لاستقبال اللاجئين القادمين من أوكرانيا إلى ألمانيا.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه في وقت ارتكاب الجريمة، فإن حوالي 25 لاجئا كانوا متواجدين على متن السفينة مع ضيوف الفندق الذين كانوا يدفعون ثمن إقامتهم.

وفي بداية المحاكمة قال المدعي العام الألماني: "يبدو أن اللاجئة الأوكرانية قابلت المتهم الأول رشيد لأول مرة أثناء وجبة عشاء على متن السفينة، وبعد ذلك تبعها المتهم عندما ذهبت إلى غرفتها حيث هاجم الشابة بوحشية وحاولت صده والدفاع عن نفسها لكن دون جدوى".

وأضاف: "بعد عشر دقائق غادر رشيد الغرفة وجاء عبد الله (الشاب النيجيري) ووجد الفتاة عارية في غرفتها فقام باغتصابها"، مشيرا إلى أن الرجلين لا يعرفان بعضهما البعض.

ويقول الشاب التونسي إنه حصل على الباكالوريا في تونس ودرس طب الأسنان في أوكرانيا.

المصدر: قناة "نسمة" التونسية