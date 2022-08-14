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مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته العصابات في الإكوادور

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مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته العصابات في الإكوادور
AP
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أسفر انفجار في مدينة غواكيل الإكوادورية عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة 16 آخرين بتفجير نفذته العصابات المتناحرة في الإكوادور.

وذكرت  خدمة الطوارئ الوطنية أن "ثمانية مبان دمرت، وأصيب ستة عشر شخصا، وقتل خمسة، ودمرت سيارتان، جراء انفجار في مدينة غواكيل، وأن رجال الانقاذ يواصلون العمل في المنطقة".

وحمل وزير الداخلية الإكوادوري باتريسيو كاريلو عصابات الجريمة المسؤولية عن الانفجار، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: نوفوستي

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