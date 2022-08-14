مقتل جنديين في اشتباك مع مسلحين جنوب غرب باكستان

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأحد مقتل اثنين من جنوده وإصابة ثالث، بهجوم شنه مسلحون في إقليم بلوشستان المضطرب جنوب غربي البلاد.

وقال الجيش في بيان إن الجريح هو ضابط أصيب خلال تبادل مكثف لإطلاق النار مع مهاجمين الذي فروا بعد تمكن القوات من صد هجومهم.

وأشار البيان إلى أن جنود الجيش طاردوا المسلحين في جبال إقليم خوست.

وصرح مسؤولون استخباراتيون بأن ستة جنود ومدنيين اثنين أصيبوا في الهجوم.

وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لعدم السماح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ولم يحدد الجيش هوية المهاجمين ولم تعلن أي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المتمردين البلوش الذين ينشطون في المنطقة شنوا هجمات مماثلة على قوات الأمن خلال الأشهر الأخيرة واستهدفوا أيضا عمال مناجم الفحم.

وظلت بلوشستان على مدى عقدين مسرحا لتمرد منخفض المستوى شنه "جيش تحرير بلوشستان" وجماعات انفصالية أخرى تطالب بالاستقلال عن الحكومة المركزية في إسلام آباد.

ورغم إعلان الحكومة قمع التمرد لكن العنف لا يزال مستمرا في الإقليم.

المصدر: أ ب