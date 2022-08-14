صحيفة فرنسية: روسيا جعلت تركيا "حصان طروادة" في "الناتو"

اعتبرت صحيفة "كوريه" الفرنسية، أن روسيا تستخدم تركيا "حصان طروادة" في حلف "الناتو" وتلتف على العقوبات الغربية عبر تركيا، الماضية في تعزيز تعاونها الاقتصادي، والمالي والتجاري معها.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن حجم التجارة بين أنقرة وموسكو ارتفع بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، وازدادت حركة البضائع بين البلدين بشكل غير مسبوق بما يساعد روسيا على تخطي العقوبات الغربية وإبطال أثرها.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيسين فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان اتفقا على توسيع نطاق عمل نظام الدفع الإلكتروني الروسي Mir في تركيا، ما من شأنه أن يسهل على الشركات الروسية أعمالها التجارية في تركيا، ويسمح للبلدين بتعزيز روابطهما الاقتصادية بشكل كبير.

المصدر: صحيفة "Courrier international" الفرنسية