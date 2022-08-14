الشرطة الأمريكية: انتحار رجل صدم حاجزا أمنيا عند مبنى الكابيتول (صور)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن رجلا صدم بسيارته حاجزا عند مبنى الكابيتول صباح الأحد، ثم شرع في إطلاق النار بالهواء من سيارته التي اشتعلت، قبل أن يطلق النار على نفسه.

ووقع الحادث قبل الساعة الرابعة صباحا بقليل في شارع إيست كابيتول في العاصمة واشنطن.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء البلاد عددا متزايدا من التهديدات، حيث حذر المسؤولون الفيدراليون من احتمال شن هجمات عنيفة على بنايات حكومية في الأيام التي أعقبت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

Law Enforcement Investigating Car Crash, Gunshots and Suicide on East Capitol Street: https://t.co/ERXIewTGxcpic.twitter.com/MZULCQlS9i — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 14, 2022

وقالت السلطات إن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن هويته، اصطدم بالحاجز وأثناء خروجه من السيارة اشتعلت النيران فيها، مضيفة أنه أطلق عدة رصاصات في الهواء مع اقتراب الشرطة.

وأشارت شرطة الكابيتول إلى أن الرجل أطلق النار على نفسه عندما اقترب منه الضباط، وأعلنت وفاته في وقت لاحق.

وذكرت الشرطة "لا يبدو أن المسلح كان يستهدف أي عضو في الكونغرس، المحققون يفحصون خلفية الرجل أثناء عملهم لمحاولة التعرف على الدافع".

كما أكدت السلطات أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى، ولا تعتقد الشرطة أن أي من الضباط ردوا بإطلاق النار.

جدير بالذكر أن مجلس النواب والشيوخ في عطلة، وهناك عدد قليل للغاية من الموظفين يعملون في مجمع الكابيتول في تلك الساعة.

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المصدر: أ ب