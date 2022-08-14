زاخاروفا: موسكو مستعدة لتبادل الموقوفين مع واشنطن

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن استعداد روسيا لاتخاذ إجراءات ملموسة وتسهيل تبادل الموقوفين مع الولايات المتحدة، شريطة إتمام هذا التبادل بكفاءة.

وأضافت زاخاروفا عبر قناة "روسيا -1": "أريد أن أؤكد مرة أخرى، أن الجانب الروسي مستعد لمفاوضات مهنية وإجراءات ملموسة في هذا الاتجاه ولكن بشكل احترافي فقط، ومع من هم مؤهلون لإدارة مثل هذه العمليات التي لا تجرى عبر مكبرات الصوت".

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وشددت زاخاروفا على أن نجاح المفاوضات لا يعتمد على شخص واحد، أو هيكل واحد، وإنما على فريق عمل محترف".

وختمت قائلة: "من الجانب الروسي، كل شيء جاهز لذلك، لكن إذا استمر الجانب الأمريكي في المكائد والمشاحنات السياسية، فليعرف المواطنون الأمريكيون حينها أبطالهم".

وفي وقت سابق، عرضت واشنطن على موسكو مبادلة رجل الأعمال الروسي فيكتور بوت، الذي يقضي عقوبة بالسجن في الولايات المتحدة بتهمة تهريب الأسلحة، ببريتني غرينير المدانة بتهريب وحيازة المخدرات، وبول ويلان المدان بتهمة التجسس في روسيا.

وكان تبادل الموقوفين أحد مواضيع محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في 29 يوليو الماضي.

وحث لافروف نظيره الأمريكي على العودة إلى "الدبلوماسية الهادئة" في هذه القضية.

المصدر: تاس