وزير دفاع سلوفاكيا: لم نسلم طائرات ميغ 29 لأوكرانيا ولكننا بصدد القيام بذلك

أكد وزير الدفاع السلوفاكي ياروسلاف ناد أن مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو السلوفاكي ما زالت موجودة في الجمهورية، لكنه قال إن المفاوضات بشأن مصيرها ما زالت جارية.

وكتب وزير دفاع سلوفاكيا ياروسلاف ناد على تويتر اليوم الأحد "أن مقاتلات ميغ 29 التابعة لسلاح الجو السلوفاكي ما زالت موجودة في الجمهورية"، لكنه قال "إن المفاوضات بشأنها ما زالت جارية"، يأتي هذا ردا على ما تداولته بعض وسائل الاعلام والشبكات الاجتماعية من أن المقاتلات قد تم تسليمها بالفعل للجانب الأوكراني.

بحسب الوزير: "مقاتلات ميغ 29 ما زالت متواجدة في قاعدة سيلياتش الجوية (في وسط سلوفاكيا)، وستظل تحرس مجالنا الجوي حتى نهاية أغسطس، وبالإمكان رؤيتها في 27-28 أغسطس (في أيام الطيران العالمي) في قاعدة كوهينيا الجوية (غرب البلاد)، حيث سننفصل عنها رسميا هناك. حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وعندما تتغير الأوضاع، سنبلغكم بذلك".

وكان الوزير ياروسلاف ناد قد ذكر في 25 يوليو، أن المباحثات مستمرة حول الجانب المالي لتسليم 11 مقاتلة من طراز ميغ 29 تملكها سلوفاكيا إلى أوكرانيا، كما أكد أن سلوفاكيا توصلت لاتفاق مع سلطات الدول المجاورة (جمهورية التشيك وبولندا)، على أن تتولى طائرات سلاح الجو التابع لهما حراسة المجال الجوي لسلوفاكيا اعتبارا من 1 سبتمبر، في حال تم الاتفاق على نقل طائرات ميغ 29 السلوفاكية إلى أوكرانيا.

حتى الآن، الاتفاقية مع وارسو وبراغ يفترض ان تظل سارية حتى نهاية عام 2023، ولكن إذا لزم الامر سيتم تمديدها لحين حصول سلوفاكيا على الــ 14 طائرة مقاتلة من طراز إف 16 التي اشترتها من الولايات المتحدة. تسليم هذه الطائرات كان من المفترض أن يبدأ في هذا العام، ولكن بسبب عدم توفر المكونات الإلكترونية لدى الشركة الصانعة، تأخرت عملية التسليم لمدة عامين.

المصدير: نوفوستي.