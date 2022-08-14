قتيل وجرحى بانفجار في مركز تجاري في يريفان

لقي شخص مصرعه وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين بجروح جراء انفجار وقع في أحد المركز التجارية في العاصمة الأرمنية يريفان اليوم الأحد.

وقال المتحدث باسم الوزارة هايك كوستانيان إن الانفجار ضرب مركز التسوق "سورمالو" في المدينة وتسبب في اندلاع حريق، مضيفا أن فرقا من رجال الإطفاء والإسعاف تعمل في الموقع.

وذكر أن الانفجار خلف إصابات، قبل أن يتضح في وقت لاحق أن حصيلة الضحايا بلغت قتيلا و20 جريحا على الأقل، فيما أشارت الخدمات الطبية إلى أن 11 شخصا نقلوا إلى المستشفى.

وحسب وزارة الصحة، فإن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 26 شخصا.

وقالت السلطات إنه قد يكون هناك عدد من العالقين تحت الأنقاض، وإن عملية البحث والإنقاذ مستمرة.

ولم يعرف بعد أسباب الحادث، فيما تتحدث تقارير عن أن الانفجار وقع في مستودع للألعاب النارية.

المصدر: وكالات