وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة إلى البيت الأبيض

وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، رسالة إلى ساسة البيت الأبيض.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "لا بد من تذكير البيت الأبيض، أنه لن يحقق أي نتيجة من استخدام لغة التهديد تجاه إيران والإيرانيين".

وتابع أمير عبد اللهيان: "إن إسقاطات البيت الأبيض لن ترفع مسؤوليته إزاء ارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية ضد أرواح آلاف الاشخاص من الشعب الإيراني والمنطقة".





باید به کاخ سفید یادآوری کرد که از کاربرد زبان تهديد در مقابل ایران و ایرانی ، نتیجه ای نخواهد گرفت.

فرافكنی کاخ سفید ، رافع مسئوليت و پاسخگويی آنها نسبت به ارتكاب جنايات متعدد تروريستی عليه جان هزاران تن از مردم ايران و منطقه نيست. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) August 13, 2022

المصدر: "فارس"